Глава НБУ Андрей Пышный опроверг слухи о своем увольнении

Глава НБУ заявил, что не писал заявление об увольнении.

Фото: forbes.ua

Во вторник, 10 октября, глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что не писал заявление об увольнении с должности. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

В СМИ появилась информация, что Пышный якобы написал заявление об увольнении с должности главы НБУ из-за состояния здоровья. Также сообщалось, что заявление он написал якобы находясь за границей.

Сам Пышный заявил, что эта информация является фейковой.

«В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об увольнении с должности главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс. Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами», – написал он.

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