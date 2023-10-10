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Зеленский: Мы создаем в Румынии центр подготовки украинских пилотов F16

16:47, 10 октября 2023
Владимир Зеленский сообщил, что договорился с президентом Румынии об ускорении обучения украинских пилотов на F-16.
Зеленский: Мы создаем в Румынии центр подготовки украинских пилотов F16
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16. Достигнута договоренность об ускорении обучения украинских пилотов на F-16.

"Создается центр подготовки пилотов, мы обсудили с господином президентом (Йоханнисом – ред.), как ускорить такую подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения. Я проинформировал о ситуации на поле боя, наших оборонных нуждах", – сказал Зеленский.

Он добавил, что проинформировал Йоханниса о ситуации на поле боя и оборонных нуждах.

"Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО, очень спасибо за это", – сказал Зеленский.

Напомним, украинские пилоты уже учатся летать на авиатренажерах F-16.

Воздушные силы показали, как украинские военные пилоты учатся и адаптируются к управлению истребителями F-16. 

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