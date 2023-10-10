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  1. В мире

В Верховном суде Индии впервые в истории выступила адвокат с нарушениями слуха

20:37, 10 октября 2023
Девушке для слушаний в Верховном суде назначили личного сурдопереводчика.
В Верховном суде Индии впервые в истории выступила адвокат с нарушениями слуха
Фото: bbc.com
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Адвокат с нарушениями слуха впервые в истории выступил в Верховном суде Индии. 27-летняя Сара Санни выступила перед главным судьей в сентябре. Для этого ей назначили личного сурдопереводчика, передает BBC.

Отмечается, что до этого в судах низших инстанций Сара Санни должна была предоставлять свои аргументы письменно, ведь услугами сурдопереводчика не позволяли пользоваться. Судьи считали, что переводчики не будут иметь нужных юридических знаний, чтобы понимать юридическую терминологию.

Переводчик адвоката, который помогал ей во время выступления в Верховном суде, не изучал право, но имел опыт перевода для юристов и студентов-юристов.

Юрист Санчита Айн считает, что Санни «сломала многие стереотипы» и что ее пример «поощрит больше студентов с нарушениями слуха изучать право и сделает правовую систему доступной для людей с такими нарушениями».

Сама Санни заявила: «я хотела показать тем, кто не слышит, что если я могу это сделать, они также могут это сделать».

Фото: bbc.com

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