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У Верховному суді Індії вперше в історії виступила адвокат із порушеннями слуху

20:37, 10 жовтня 2023
Дівчині для слухань у Верховному суді призначили особистого сурдоперекладача.
У Верховному суді Індії вперше в історії виступила адвокат із порушеннями слуху
Фото: bbc.com
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Адвокат із порушеннями слуху вперше в історії виступив у Верховному суді Індії. 27-річна Сара Санні виступила перед головним суддею у вересні. Для цього їй призначили особистого сурдоперекладача, передає ВВС.

Зазначається, що до цього в судах нижчих інстанцій Сара Санні мала надавати свої аргументи письмово, адже послугами сурдоперекладача не дозволяли користуватися. Судді вважали, що перекладачі не матимуть потрібних юридичних знань, аби розуміти юридичну термінологію.

Перекладач адвоката, який допомагав їй під час виступу у Верховному суді, не вивчав право, але мав досвід перекладу для юристів та студентів-правників.

Юрист Санчіта Айн вважає, що Санні «зламала багато стереотипів» і що її приклад «заохочить більше студентів із порушеннями слуху вивчати право та зробить правову систему доступною для людей із такими порушеннями».

Сама Санні заявила: «я хотіла показати тим, хто не чує, що якщо я можу це зробити, вони також можуть це зробити».

Фото: bbc.com

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