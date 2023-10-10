Як визначити походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі: пояснення фахівців

Права та обов’язки батьків ґрунтуються на походженні дитини від них.

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Права та обов’язки батьків ґрунтуються на походженні дитини від них. Отже, якщо особа не визнана матір’ю або батьком дитини, то в неї не виникають відповідні права та обов’язки щодо цієї дитини.

Походження дитини від подружжя визначається на підставі таких документів:

Свідоцтво про шлюб

Або

Документ закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини

Як визначити походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Детальніше про це в картках нижче.

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