Как определить происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке: объяснение специалистов

Права и обязанности родителей основываются на происхождении ребенка от них.

Изображение: freepik.com

Права и обязанности родителей основываются на происхождении ребенка от них. Следовательно, если лицо не признано матерью или отцом ребенка, то у него не возникают соответствующие права и обязанности по этому ребенку.

Происхождение ребенка от супругов определяется на основании следующих документов:

Свидетельство о браке

Или

Документ учреждения здравоохранения о рождении женой ребенка

Как определить происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке, объяснили специалисты Бесплатной правовой помощи.

Детальнее об этом в карточках ниже.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.