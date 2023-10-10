Как определить происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке: объяснение специалистов

Права и обязанности родителей основываются на происхождении ребенка от них. Следовательно, если лицо не признано матерью или отцом ребенка, то у него не возникают соответствующие права и обязанности по этому ребенку.
Происхождение ребенка от супругов определяется на основании следующих документов:
- Свидетельство о браке
Или
- Документ учреждения здравоохранения о рождении женой ребенка
Как определить происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке, объяснили специалисты Бесплатной правовой помощи.
Детальнее об этом в карточках ниже.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.