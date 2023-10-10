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  1. В Украине

Закон о рекламе в Украине обновили: что изменилось

22:43, 10 октября 2023
Изменения нацелены на создание справедливого и этического рынка рекламы в Украине.
Закон о рекламе в Украине обновили: что изменилось
Изображение: freepik.com
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Со 2 октября вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" и другие законы Украины в отношении имплементации норм европейского законодательства в национальное законодательство Украины путем имплементации отдельных положений законодательства Европейского Союза в сфере аудиовизуальной рекламы», принятый Верховной Радой в конце мая этого года. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Зміни, зокрема, стосуються визначення поняття «реклама», сфери застосування Закону України «Про рекламу», спільного регулювання та саморегулювання у сфері реклами, вимог до мови реклами, спонсорства, продакт-плейсменту, телепродажу, соціальної реклами, загальних та особливих вимог до реклами, механізмів контролю за її змістом та порядком розповсюдження тощо.

Деякі важливі зміни:

  • змінилося визначення реклами: інформація про особу, ідею та/або товар, розповсюджена за грошову чи іншу винагороду або з метою самореклами в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена, щоб сформувати або підтримати у прямий (пряма реклама, телепродаж) або непрямий (спонсорство, розміщення товару (продакт-плейсмент) спосіб обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо таких особи, ідеї та/або товару.
  • введено термін «продакт-плейсмент»: форма розповсюдження реклами, яка полягає у включенні за грошову або іншу винагороду безпосередньо товару, послуги, торговельної марки, іншого об’єкта права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність, або рекомендації щодо них до будь-якої відмінної від реклами програми аудіовізуального медіа, включаючи фільми, або користувацького контенту.
  • встановлено вимоги до реклами на платформах спільного доступу до відео та платформах спільного доступу до інформації.
  • встановлено вимоги до електронних комунікацій, зокрема заборонено розповсюдження реклами у формі спаму, у тому числі здійснення масових дзвінків з використанням будь-яких технологій комунікацій без попередньої письмової згоди споживача, у тому числі в електронній формі.
  • введено додаткові обмеження та заборони стосовно реклами алкогольних напоїв, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, та реклами тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються.
  • вдосконалено механізм контролю за порядком розповсюдження та змістом реклами.

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