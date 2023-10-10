Война в Израиле: в МВФ оценили влияние на мировую экономику

В МВФ говорят, что цены на нефть выросли примерно на 4% за последние дни, что отражает опасения, что добыча или транспортировка нефти может быть прервана.

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В Международном валютном фонде прокомментировали возможное влияние войны в Израиле на мировую экономику, пишет Reuters.

"В зависимости от того, как может развернуться ситуация, существует множество совершенно разных сценариев, которые мы еще даже не начали изучать, поэтому мы не можем делать никаких прогнозов. Оценки пока нет", - прокомментировал изданию главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Он отметил, что МВФ следит за ситуацией, отметив, что цены на нефть выросли примерно на 4% за последние дни, что отражает опасения, что добыча или транспортировка нефти может быть прервана.

Пьер-Оливье Гуринша говорит, что рост цен на нефть на 10% снизит мировой объем производства примерно на 0,2% в следующем году и повысит глобальную инфляцию примерно на 0,4%.

"Глобальная экономика демонстрирует устойчивость. Она не пострадала от больших потрясений, которые она пережила за последние два или три года, но дела у нее тоже не слишком хорошие. Мы видим, что глобальная экономика хромает и еще не набирает обороты", - добавил экономист.

Среднесрочные перспективы выглядят более "хмурыми", особенно для развивающихся стран, которые столкнулись с более медленным повышением уровня жизни и ростом долговых проблем, заявил Гуринша. Даже в 2028 году МВФ прогнозирует рост мировой экономики всего на 3,1%.

"У вас есть неопределенность. У вас есть геоэкономическая фрагментация, низкий рост производительности и низкая демография. Если сложить все эти вещи вместе, то получится замедление среднесрочного роста", - сказал Гуринша агентству Reuters.

Напомним, что Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны.

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