США направили до берегів Ізраїля авіаносну ударну групу: деталі

Авіаносець USS Gerald R. Ford має авіаційну групу у 90 літаків, вертольотів та БПЛА.

Сполучені Штати Америки направляють свої авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна, яку опублікувала репортерка CNN Наташа Бертранд.

Міністр скерував авіаносну ударну групу ВМС США на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford (CVN-78) до Східного Середземномор'я. Кораблі такого класу мають авіаційну групу у 90 літаків, вертольотів та БПЛА.

Штати також зробили кроки для посилення ескадрилій винищувачів F-35, F-15, F-16 і A-10 ВПС США в регіоні.

Окрім того, США також нададуть Ізраїлю військово-технічну допомогу, яка включає, зокрема, боєприпаси.

За словами голови Пентагону, перша частина допомоги надійде до Ізраїля вже найближчими днями.

Остін додав, що США підтримують війська в готовності по всьому світу до подальшого посилення сил стримування в разі потреби.

Раніше стало відомо, що Байден розглядає надання додаткової допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС.

Також Байден в розмові з Нетаньяху заявив, що додаткова допомога для ЦАХАЛу зараз прямує до Ізраїлю. А найближчими днями буде ще допомога для країни.

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