Додаткова допомога для ЦАХАЛу зараз прямує до Ізраїлю, — Байден

Додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз прямує до Ізраїлю, а найближчими днями буде надана ще допомога.

Президент США Джо Байден провів розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден в розмові з Нетаньяху заявив, що додаткова допомога для ЦАХАЛу зараз прямує до Ізраїлю. А найближчими днями буде ще допомога для країни.

Лідери також обговорили поточні зусилля, спрямовані на те, щоб жодні вороги Ізраїлю не вірили, що вони можуть або повинні шукати переваги в поточній ситуації.

Обидва лідери зобов'язалися підтримувати регулярні контакти найближчими днями.

«Байден висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим і пообіцяв повну підтримку уряду та народу Ізраїлю перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу терористів ХАМАС. Йшлося про захоплення заручників терористами ХАМАС, серед яких були цілі родини, літні люди та маленькі діти. Президент наголосив, що тероризму немає жодного виправдання, і всі країни мають об’єднатися перед обличчям таких жорстоких звірств», — додали в Білому домі.

Раніше стало відомо, що Байден розглядає надання додаткової допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.