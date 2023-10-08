Байден розглядає надання додаткової допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС, — ЗМІ

Наразі невідомо, чим саме Штати вирішили допомогти Ізраїлю.

Президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Про це повідомляє Білий дім, Politico та Sky News.

При цьому наразі невідомо, чим саме Штати вирішили допомогти Ізраїлю.

Видання Politico з посиланням на американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена працює над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

Водночас телеканал Sky News повідомляє, що США можуть перекинути свої кораблі та військові літаки ближче до Ізраїлю.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан. Також армія оборони Ізраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

Також Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни.

А ще за даними уряду країни, ХАМАС викрав понад 100 ізраїльтян і відмовляється звільняти поранених.

Додамо, що Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль.

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