«Кожна війна - це поразка!» — Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль

Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині.

Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань. Про це повідомляє Vatican News.

«Будь ласка, зупиніть напади та складіть зброю. Зрозумійте, що тероризм та війна не ведуть до жодного вирішення, а лише до смерті та страждань стількох невинних людей. Війна - це завжди поразка! Кожна війна - це поразка!» - сказав він.

Папа Римський зазначив, що «з побоюванням і сумом» стежить за останніми новинами з Ізраїлю, «де насильство спалахнуло ще з більшою жорстокістю, спричинивши сотні смертей і поранень».

Він висловив своє співчуття сім'ям загиблих та запевнив, що молиться за них і за «всіх тих, хто переживає години терору та болю».

Папа Франциск закликав усіх молитися за мир в Ізраїлі та Палестині.

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