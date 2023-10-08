ХАМАС викрав понад 100 громадян Ізраїлю і відмовляється звільняти поранених, — уряд

Це перше офіційне повідомлення влади, яке стосується кількості викрадених бойовиками людей.

Палестинські терористи ХАМАС під час вторгнення на територію Ізраїлю взяли в полон щонайменше 100 ізраїльтян. Про це повідомляє пресцентр уряду Ізраїлю.

Це перше офіційне повідомлення влади, яке стосується кількості викрадених бойовиками людей. При цьому, за даними ЗМІ, заручниками в секторі Гази можуть бути близько 170 осіб.

За даними уряду, понад 2000 осіб дістали поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль і понад 600 ізраїльтян загинули.

Видання The Wall Street Journal пише, що єгипетські чиновники заявили, що їхні перемовники не змогли домовитися з палестинцями про звільнення поранених заручників.

8 жовтня Ізраїль звернувся до Каїра з проханням допомогти в проведенні переговорів щодо звільнення ізраїльтян.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Ізраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

Також Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни.

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