Лікарі провели реконструктивну операцію 2-річному хлопчику, якому через онкозахворювання видалили сечовий міхур

Це була дуже складна реконструктивна операція, яких в усьому світі проводять одиниці.

Джерело фото: facebook.com/moz.ukr

Лікарі провели складну операцію дворічному хлопчику з Івано-Франківська, якому через рідкісне онкозахворювання видалили сечовий міхур.

Як розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, малюк боровся з раком сечового міхура, який трапляється лише у 1,4 % випадків дитячої онкології.

Понад рік тому у нього в малому тазу виявили злоякісну пухлину м’яких тканин. Минулої зими лікарі видалили у хлопчика 10-сантиметрову пухлину. Проте разом із нею мусили видалити й сечовий міхур, простату та частину прямої кишки. Операцію провели лапароскопічно – через три невеликі проколи. Для виведення сечі встановили малюкові уретрокутанеостому – штучний отвір на животі.

Після операції малюк пройшов ще кілька курсів променевої та хімієтерапії, а коли здолав рак, – лікарі вирішили поборотися і за якість його життя – видалити стому і допомогти ходити в туалет у природний спосіб.

«Щоби втілити задум в реальність, потрібно було сформувати новий сечовий міхур і попри те, що це – дуже складна реконструктивна операція, яких в усьому світі проводять одиниці, хірургам вдалося! Сечовий міхур вони зробили з тканин товстого кишківника та вшили туди сечоводи. Тепер сеча відходить у новосформований резервуар з клапаном», - розповіли у МОЗ.

Уже на четверту добу після успішної операції малюк повернувся додому – в Івано-Франківськ. Він добре почувається і після довгої боротьби нарешті здоровий.

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