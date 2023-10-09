Врачи провели реконструктивную операцию 2-летнему мальчику, которому из-за онкозаболевания удалили мочевой пузырь

Это была очень сложная реконструктивная операция, которую во всем мире проводят единицы.

Источник фото: facebook.com/moz.ukr

Врачи провели сложную операцию двухлетнему мальчику из Ивано-Франковска, которому из-за редкого онкозаболевания удалили мочевой пузырь.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, малыш боролся с раком мочевого пузыря, который встречается только в 1,4% случаев детской онкологии.

Более года назад у него в малом тазу обнаружили злокачественную опухоль мягких тканей. Прошлой зимой врачи удалили у мальчика 10-сантиметровую опухоль. Однако вместе с ней должны были удалить и мочевой пузырь, простату и часть прямой кишки. Операцию провели лапароскопически – через три небольших прокола. Для выведения мочи установили малышу уретрокутанеостому – искусственное отверстие на животе.

После операции малыш прошел еще несколько курсов лучевой и химиотерапии, а когда одолел рак, – врачи решили побороться и за качество его жизни – удалить стому и помочь ходить в туалет естественным способом.

«Чтобы воплотить замысел в реальность, нужно было сформировать новый мочевой пузырь и, несмотря на то, что это – очень сложная реконструктивная операция, которую во всем мире проводят единицы, хирургам удалось! Мочевой пузырь они сделали из тканей толстого кишечника и вшили туда мочеточники. Теперь моча отходит в новосформированный резервуар с клапаном», - рассказали в Минздраве.

Уже на четвертые сутки после успешной операции малыш вернулся домой – в Ивано-Франковск. Он хорошо чувствует себя и после долгой борьбы наконец-то здоров.

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