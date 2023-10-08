Кабмин зарегистрировал новые индустриальные парки в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Ожидается, что на их базе будет создано около 2 тысяч рабочих мест.

Кабинет министров на этой неделе включил в реестр индустриальных парков еще две новые площадки, ожидается, что на их базе будет создано около 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги недели.

«На этой неделе включили в Реестр индустриальных парков две новые площадки. Ожидается, что благодаря их работе будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест», – отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что на следующий год планируется выделить 1 млрд. грн. на развитие индустриальных парков.

В Минэкономики сообщили, что два новых индустриальных парка расположены на Днепропетровщине – «ЭкоСтил» и Ивано-Франковской области «ИСКРА».

Индустриальный парк «ЭкоСтил» будет работать на территории Новопольского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области, будет специализироваться на производстве продукции металлургического комплекса, металлообработке, переработке отходов металлургического производства, стройматериалах, логистике и т.д.

«Среди направлений работы индустриального парка «ИСКРА», создание которого инициировано Подгайчиковским сельсоветом (Коломыйский район Ивано-Франковской области), производство пищевых продуктов, текстильное производство, обработка древесины», – сообщили в министерстве.

Кроме того, на территории парка «ИСКРА» смогут работать предприятия, производящие изделия из древесины и пробки, мебель, металлические изделия, машины и оборудование.

Всего в реестр индустриальных парков уже включено 67 парков.

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