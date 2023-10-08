Зеленский провел экстренный телефонный разговор с Нетаньяху на фоне войны в Израиле

Президент выразил солидарность Украины с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и соболезнования в связи с многочисленными жертвами.

В воскресенье, 8 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Офис Президента.

Нетаньяху проинформировал Зеленского о ситуации в Израиле и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения.

Президент выразил солидарность Украины с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и соболезнования в связи с многочисленными жертвами. Он отметил сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами по вопросу безопасности и защиты граждан Украины в Израиле.

Отдельно собеседники обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию безопасности в регионе и за его пределами.

Кроме Зеленского, премьер-министр Израиля провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Британии Риши Сунаком.

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что все они выразили поддержку права Израиля защищать себя «так, как это потребуется».

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