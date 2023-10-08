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За месяц НАПК получило 360 обращений от обличителей коррупции

23:59, 8 октября 2023
Как отметила представительница НАПК, люди стали более ответственно относиться к своим сообщениям и обращениям.
За месяц НАПК получило 360 обращений от обличителей коррупции
Изображение: freepik.com
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За месяц функционирования Единого портала сообщений обличителей поступило более 360 сообщений. Об этом сообщила руководительница отдела развития Института разоблачения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анастасия Ренкас, пишет «Украинское радио».

«За месяц функционирования портала на него поступило более 360 сообщений. Это не много и не мало. Конечно, мы надеемся всегда, что будет больше. Но здесь следует отметить качество этих сообщений», - отметила Ренкас.

По ее словам, люди стали более ответственно относиться к своим сообщениям и обращениям.

«Больше всего сообщают о конфликте интересов в сфере государственной службы, в сфере государственной таможенной службы. Также получение неправомерной выгоды, вымогание неправомерной выгоды должностными, должностными лицами от бизнеса или от физических лиц-предпринимателей. То есть это преимущественно средства государственного бюджета, поскольку людям это болит. Многие люди мониторят закупки и сообщают, что они видят неправомерного в этих закупках», - рассказала представительница НАПК.

Как мы рассказывали, впервые суд принял решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции – сумма составляет более 13 млн гривен.

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