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Италия готова поддерживать Украину, но помощь не может быть неограниченной — минобороны страны

18:56, 8 октября 2023
Италия готова помогать Украине, но без истощения своих оборонительных запасов. Такова позиция правительства.
Италия готова поддерживать Украину, но помощь не может быть неограниченной — минобороны страны
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Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто подтвердил позицию правительства: поддержка Киева не вызывает никаких сомнений, но чем дольше продолжается конфликт, тем сложнее снабжать военную технику. Об этом он рассказал в интервью Fanpage.

«Итальянская поддержка всегда была убедительна с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с точки зрения возможностей оказания помощи. С технической точки зрения, это ограничение количества, тогда как на уровне политических решений ничего не изменилось», - отметил министр.

Италия готова помогать Украине, но без истощения своих оборонительных запасов. Такова позиция правительства.

В частности, Крозетто выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации на фронте.

«Мы являемся свидетелями невозможности разрешения конфликта на местах. Поэтому мы продолжаем помогать тем, кто прав, но каждый день анализируем более плодотворную тактику, чтобы построить планы диалога, достичь мира и начать восстанавливать захваченную и разрушенную территорию», - пояснил он.

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