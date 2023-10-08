Італія готова підтримувати Україну, але допомога не може бути необмеженою, — міноборони країни

Італія готова допомагати Україні, але без виснаження власних оборонних запасів. Такою є позиція уряду.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто підтвердив позицію уряду: підтримка Києва не викликає жодних сумнівів, але чим довше триває конфлікт, тим складніше забезпечувати військову техніку. Про це він розповів у інтерв'ю Fanpage.

«Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей надання допомоги. З технічної точки зору це обмеження кількості, тоді як на рівні політичних рішень нічого не змінилося», - зазначив міністр.

Італія готова допомагати Україні, але без виснаження власних оборонних запасів. Такою є позиція уряду.

Зокрема, Крозетто висловив занепокоєння з приводу загострення ситуації на фронті.

«Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на місцях. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто має рацію, але кожного дня аналізуємо більш плідну тактику, щоб побудувати плани діалогу, досягти миру і почати відбудовувати захоплену і зруйновану територію», - пояснив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.