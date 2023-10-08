В Украине первый снег: путешественники показали фото из карпатских вершин

Одну из карпатских вершин немного припорошил снег.

Скриншот из видео

В воскресенье, 8 октября, на горе Пип Иван Черногорский выпал первый снег. Соответствующие фотографии и видео в Facebook обнародовала путешественница Леся Чернятович.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сегодня сообщал, что по состоянию на 9 часов утра на горе Поп Иван Черногорский туман, дождь, температура воздуха 1°С, порывы ветра до 8 м/с.

Источник фото: Lesia Cherniatovich/Facebook

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