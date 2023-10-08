Япония предложит лидерам G7 правила регулирования деятельности разработчиков генеративного ИИ, — СМИ

Правила направлены на борьбу с дезинформацией, помогая общественности различать изображения и информацию, созданные искусственным интеллектом, от тех, что не таковы.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида обнародует планы регулирования деятельности разработчиков генеративного искусственного интеллекта во время выступления 9 октября в Киото. Об этом сообщает Bloomberg.

Правила направлены на борьбу с дезинформацией, помогая общественности различать изображения и информацию, созданные искусственным интеллектом, от тех, что не таковы, писала газета Yomiuri Shimbun. Руководящие принципы могут быть предложены уже этой осенью во время онлайн-встречи G7.

Кишида подчеркнет важность сбалансированного регулирования и предостережит способность генеративного ИИ создавать сложные изображения и информацию, которые могут ввести в заблуждение общественность и угрожать экономике.

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