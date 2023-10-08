В Киеве на рекламных бордах и коммунальных информационных табло будет развеваться флаг Израиля – мэр

Городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций с просьбой разместить флаг в знак солидарности украинцев с израильским народом.

Источник фото: EPA

В воскресенье вечером, в 20:00, на цифровых носителях рекламы на улицах столицы будет развеваться флаг государства Израиль.

Как сообщили в КГГА, городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций с просьбой разместить флаг Израиля. В знак солидарности украинцев с израильским народом, который подвергся агрессии и сражается сегодня за свою страну.

«Также флаг Израиля будет развеваться на коммунальных электронных информационных табло на больших перекрестках города», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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