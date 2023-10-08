У Києві на рекламних бордах і комунальних інформаційних табло майорітиме прапор Ізраїлю – мер

Міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій з проханням розмістити прапор на знак солідарності українців із ізраїльським народом.

Джерело фото: EPA

У неділю ввечері, о 20:00, на цифрових носіях реклами на вулицях столиці майорітиме прапор держави Ізраїль.

Як повідомили у КМДА, міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій з проханням розмістити прапор Ізраїлю. На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну.

«Також прапор Ізраїлю майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста», - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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