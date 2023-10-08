Учасники бойових дій можуть отримати безоплатну правничу допомогу: з якими питаннями можуть допомогти

Куди звертатися та як можуть допомогти юристи.

Джерело фото: legalaid.gov.ua

Учасники бойових дій мають право на усі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги: від консультацій до представництва інтересів у суді.

Як зазначили у Мін’юсті, допомогу штатних юристів центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги або адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, можна отримати, наприклад, для:

оскарження дій чи бездіяльності військової частини, органів влади;

оформлення чи перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг;

виправлення помилок у нарахуваннях за комунальні послуги;

вирішення сімейних питань: аліментів, розлучення, спадщини;

розв’язання інших правових проблем, у тому числі в судовому порядку.

Водночас військовослужбовці, які не мають статусу УБД, можуть звернутися до системи БПД по первинну правничу допомогу: консультації, роз’яснення, допомогу у складенні документів, крім документів для звернення до суду.

Щоб отримати усну консультацію, можна подзвонити до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

Безкоштовні також дзвінки з мобільного застосунку Telegram: +380677213103.

Якщо зручно отримати правничу допомогу письмово, можна написати у Telegram-бот.

Або звернутися до найближчого бюро правничої допомоги.

Якщо ж вам потрібна допомога зі зверненням до суду (допомога зі складенням заяви, представництво інтересів у суді), радять відвідати найближче бюро правничої допомоги та подайти такі документи: заяву (допоможуть написати у бюро), паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення учасника бойових дій (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).

Звернення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги можна подати також онлайн.

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