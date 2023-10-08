Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

  1. В Україні

Учасники бойових дій можуть отримати безоплатну правничу допомогу: з якими питаннями можуть допомогти

21:45, 8 жовтня 2023
Куди звертатися та як можуть допомогти юристи.
Учасники бойових дій можуть отримати безоплатну правничу допомогу: з якими питаннями можуть допомогти
Джерело фото: legalaid.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Учасники бойових дій мають право на усі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги: від консультацій до представництва інтересів у суді.

Як зазначили у Мін’юсті, допомогу штатних юристів центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги або адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, можна отримати, наприклад, для:

  • оскарження дій чи бездіяльності військової частини, органів влади;
  • оформлення чи перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг;
  • виправлення помилок у нарахуваннях за комунальні послуги;
  • вирішення сімейних питань: аліментів, розлучення, спадщини;
  • розв’язання інших правових проблем, у тому числі в судовому порядку.

Водночас військовослужбовці, які не мають статусу УБД, можуть звернутися до системи БПД по первинну правничу допомогу: консультації, роз’яснення, допомогу у складенні документів, крім документів для звернення до суду.

Щоб отримати усну консультацію, можна подзвонити до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

Безкоштовні також дзвінки з мобільного застосунку Telegram: +380677213103.

Якщо зручно отримати правничу допомогу письмово, можна написати у Telegram-бот.

Або звернутися до найближчого бюро правничої допомоги.

Якщо ж вам потрібна допомога зі зверненням до суду (допомога зі складенням заяви, представництво інтересів у суді), радять відвідати найближче бюро правничої допомоги та подайти такі документи: заяву (допоможуть написати у бюро), паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення учасника бойових дій (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).

Звернення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги можна подати також онлайн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуник голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя