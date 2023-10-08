Участники боевых действий могут получить бесплатную правовую помощь: с какими вопросами могут помочь

Участники боевых действий имеют право на все виды правовых услуг от системы бесплатной правовой помощи: от консультаций до представительства интересов в суде.
Как отметили в Минюсте, помощь штатных юристов центров по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи или адвокатов, сотрудничающих с системой БПП, можно получить, например, для:
- обжалования действий или бездействия воинской части, органов власти;
- оформления или перерасчета пенсии, других социальных выплат и льгот;
- исправления ошибок в начислениях за коммунальные услуги;
- решения семейных вопросов: алиментов, разводов, наследства;
- решения других правовых проблем, в том числе в судебном порядке.
В то же время военнослужащие, не имеющие статуса УБД, могут обратиться к системе БПП за первичной правовой помощи: консультации, разъяснения, помощь в составлении документов, кроме документов для обращения в суд.
Чтобы получить устную консультацию, можно позвонить в контактный центр БПД по номеру: 0 800 213 103. Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные. Контактный центр работает в будние дни с 8:00 до 18:00.
Бесплатны также звонки из мобильного приложения Telegram: +380677213103.
Если удобно получить правовую помощь в письменном виде, можно написать в Telegram-бот.
Или обратиться в ближайшее бюро юридической помощи.
Если вам нужна помощь с обращением в суд (помощь со составлением заявления, представительство интересов в суде), советуют посетить ближайшее бюро правовой помощи и подать следующие документы: заявление (помогут написать в бюро), паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение участника боевых действий (удостоверение лица с инвалидностью в результате войны).
Обращение о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи можно подать также онлайн.
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