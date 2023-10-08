Участники боевых действий могут получить бесплатную правовую помощь: с какими вопросами могут помочь

Куда обращаться и как могут помочь юристы.

Источник фото: legalaid.gov.ua

Участники боевых действий имеют право на все виды правовых услуг от системы бесплатной правовой помощи: от консультаций до представительства интересов в суде.

Как отметили в Минюсте, помощь штатных юристов центров по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи или адвокатов, сотрудничающих с системой БПП, можно получить, например, для:

обжалования действий или бездействия воинской части, органов власти;

оформления или перерасчета пенсии, других социальных выплат и льгот;

исправления ошибок в начислениях за коммунальные услуги;

решения семейных вопросов: алиментов, разводов, наследства;

решения других правовых проблем, в том числе в судебном порядке.

В то же время военнослужащие, не имеющие статуса УБД, могут обратиться к системе БПП за первичной правовой помощи: консультации, разъяснения, помощь в составлении документов, кроме документов для обращения в суд.

Чтобы получить устную консультацию, можно позвонить в контактный центр БПД по номеру: 0 800 213 103. Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные. Контактный центр работает в будние дни с 8:00 до 18:00.

Бесплатны также звонки из мобильного приложения Telegram: +380677213103.

Если удобно получить правовую помощь в письменном виде, можно написать в Telegram-бот.

Или обратиться в ближайшее бюро юридической помощи.

Если вам нужна помощь с обращением в суд (помощь со составлением заявления, представительство интересов в суде), советуют посетить ближайшее бюро правовой помощи и подать следующие документы: заявление (помогут написать в бюро), паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение участника боевых действий (удостоверение лица с инвалидностью в результате войны).

Обращение о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи можно подать также онлайн.

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