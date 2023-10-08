Японія запропонує лідерам G7 правила регулювання діяльності розробників генеративного ШІ, — ЗМІ

Правила спрямовані на боротьбу з дезінформацією, допомагаючи громадськості розрізняти зображення та інформацію, створені штучним інтелектом, від тих, що не є такими.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оприлюднить плани щодо регулювання діяльності розробників генеративного штучного інтелекту під час виступу 9 жовтня у Кіото. Про це повідомляє Bloomberg.

Правила спрямовані на боротьбу з дезінформацією, допомагаючи громадськості розрізняти зображення та інформацію, створені штучним інтелектом, від тих, що не є такими, писала газета Yomiuri Shimbun. Керівні принципи можуть бути запропоновані вже цієї осені під час онлайн-зустрічі G7.

Кішіда підкреслить важливість збалансованого регулювання і застереже від здатності генеративного ШІ створювати складні зображення та інформацію, які можуть ввести в оману громадськість і загрожувати економіці.

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