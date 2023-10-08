За місяць НАЗК отримало 360 звернень від викривачів корупції

Як зазначила представниця НАЗК, люди стали більш відповідально ставитись до своїх повідомлень і звернень.

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За місяць функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів на нього надійшло понад 360 повідомлень. Про це повідомила керівниця відділу розвитку Інституту викривання Національного агентства з питань запобігання корупції Анастасія Ренкас, пише «Українське радіо».

«За місяць функціонування порталу на нього надійшло понад 360 повідомлень. Це не багато і не мало. Звісно, ми сподіваємося завжди, що буде більше. Але тут потрібно відзначити якість цих повідомлень», - зазначила Ренкас.

За її словами, люди стали більш відповідально ставитись до своїх повідомлень і звернень.

«Найбільше повідомляють про конфлікт інтересів у сфері державної служби, у сфері державної митної служби. Також отримання неправомірної вигоди, вимагання неправомірної вигоди посадовими, службовими особами від бізнесу або від фізичних осіб-підприємців. Тобто це переважно кошти державного бюджету, оскільки людям це болить. Багато людей моніторить закупівлі і повідомляють, що вони бачать неправомірного в цих закупівлях», - розповіла представниця НАЗК.

Як ми розповідали, вперше суд ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу корупції – сума становить більше 13 млн гривень.

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