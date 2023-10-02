Вперше суд ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу корупції – сума становить більше 13 млн гривень

Викривачу корупції суд вперше ухвалив рішення виплатити нагороду.

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Суд вперше ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 13 млн 299 тис 950 грн.

Про це заявили у Вищому антикорупційному суді під час повідомлення про вирок щодо експершого заступника начальника Київської податкової служби Миколи Ільяшенка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», від 6 вересня в Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

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