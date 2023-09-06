В Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів – як поскаржитися на корупцію

Поскаржитися через новий портал на корупцію в органі можна керівнику цього органу, і така інформація потрапить до НАЗК, НАБУ, Нацполіції та прокуратури.

Сьогодні, 6 вересня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Він забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах – інформація викривачів оперативно надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Нацполіції, органів прокуратури).

Наприклад, поскаржитися на корупційні ризики в НАЗК можна керівнику НАЗК.

Єдиний портал повідомлень викривачів буде працювати як внутрішній канал повідомлення між різними інституціями та організаціями. Його створено за підтримки донорів. Підключення організацій до Порталу відбуватиметься згідно з графіком черговості підключення, який затверджується НАЗК.

Так, впродовж 180 робочих днів з дня запуску Порталу буде підключено понад 92 тисячі організацій.

На першому етапі впродовж 30 робочих днів до Порталу будуть підключені спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Офіс Генпрокурора, Національна поліція) та ДБР.

Протягом 60 днів – міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні (військові) адміністрації. Протягом 90 робочих днів з дати запуску Порталу до нього будуть підключені Апарат ВРУ, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо. Далі – обласні, міські, сільські та селищні ради.

«Якщо ваша установа поки не підключена, ви можете повідомити про корупцію іншими доступними каналами повідомлення», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Портал забезпечує цілодобовий відкритий доступ для подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

«Тож, якщо вам стали відомі факти корупційних правопорушень у вашій організації, повідомляйте про них», зазначили у НАЗК.

Хто може звернутися на Портал

Будь-яка особа, якій стала відома інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, може повідомити про це на Порталі. Законодавство не містить будь-яких обмежень з цього питання.

Однак не кожен може набути статус викривача.

Яка різниця між викривачем і заявником

Особа вважається викривачем за сукупності таких умов:

повідомити про корупцію має фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка переконана, що її інформація є достовірною;

наведена у повідомленні інформація повинна містити фактичні дані, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити;

ця інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання.

У разі відсутності хоча б однієї з вищевказаних умов особа вважається заявником.

Як користуватись Порталом

На Порталі є покрокова інструкція щодо того, як діяти. На екрані з’являтимуться блоки, які потрібно заповнити. Під час здійснення повідомлення на Порталі містяться підказки щодо того, які дані потрібно вносити. Портал буде автоматично ставити запитання і підказувати вам наступні дії. 5 кроків – це фактично ті запитання, на які має відповісти особа, яка здійснює повідомлення.

Портал також пропонує вибір – анонімно повідомити про корупцію чи із зазначенням анкетних даних.

Чи можливо повідомити про корупцію анонімно

Портал пропонує вибір – анонімно подавати повідомлення чи із зазначенням інформації про себе. Кожному гарантується право на конфіденційність. Однак, якщо особа здійснила повідомлення анонімно, вона не може претендувати на винагороду, а також не може користуватися статусом викривача.

Також можна не вказувати про себе жодних даних. В будь-якому разі кожному заявнику надається ідентифікатор, ввівши який, можна слідкувати за ходом розгляду повідомлення. Його необхідно буде ввести у відповідне поле на Порталі та дізнатись на якій стадії перебуває розгляд вашого повідомлення.

Який порядок отримання та розгляду повідомлень

Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Попередній розгляд повідомлень відбувається у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення інформації до Порталу. Якщо під час попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або ДБР.

Особі, яка здійснила повідомлення, надається детальна інформація про результати попереднього розгляду у триденний строк з дня завершення розгляду.

Який алгоритм отримання винагороди 10%

Першою умовою для отримання винагороди є статус викривача у кримінальному провадженні. Розмір винагороди становить 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення, або від завданого державі збитку. Проте винагорода не може бути більшою за 3000 мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення такого правопорушення.

Винагорода виплачується за результатами судового розгляду після ухвалення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили коштом Держбюджету органами державного казначейства.

Також НАЗК підготувало оновлені роз’яснення щодо правового статусу викривача. В них систематизовано ключові питання, що можуть виникнути у тих, хто викрив чи має намір викрити корупцію, а також в уповноважених осіб, які реалізують свої повноваження у сфері захисту викривачів.

Автор: Наталя Мамченко

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