В Украине заработал Единый портал сообщений обличителей – как пожаловаться на коррупцию

Пожаловаться через новый портал на коррупцию в органе можно руководителю этого органа, и такая информация попадет в НАПК, НАБУ, Нацполицию и прокуратуру.

Сегодня, 6 сентября, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) объявило о начале работы Единого портала сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Он обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их структурах – информация обличителей оперативно направляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по предотвращению и выявлению коррупции, а также специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ, Нацполиции, органам прокуратуры).

Например, пожаловаться на коррупционные риски в НАПК можно руководителю НАПК.

Единый портал сообщений обличителей будет работать как внутренний канал сообщений между разными институтами и организациями. Он создан при поддержке доноров. Подключение организаций к Порталу будет происходить согласно графику очередности подключения, который утверждается НАПК.

Так, в течение 180 рабочих дней со дня запуска Портала будет подключено более 92 тысяч организаций.

На первом этапе в течение 30 рабочих дней в Портал будут подключены специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ, Офис Генпрокурора, Национальная полиция) и ГБР.

В течение 60 дней – министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации. В течение 90 рабочих дней с даты запуска Портала к нему будут подключены Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетная палата, КСУ, государственные компании. Далее – областные, городские, сельские и поселковые советы.

«Если ваше учреждение пока не подключено, вы можете сообщить о коррупции по другим доступным каналам сообщения», – отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Портал обеспечивает круглосуточный открытый доступ для предоставления сообщений (в том числе анонимных) через внутренние каналы сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

«Итак, если вам стали известны факты коррупционных правонарушений в вашей организации, сообщайте о них», отметили в НАПК.

Кто может обратиться на Портал

Любое лицо, которому стала известна информация о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушениях, может сообщить об этом на Портале. Законодательство не содержит каких-либо ограничений по этому вопросу.

Однако не каждый может обрести статус обличителя.

Какая разница между обличителем и заявителем

Лицо считается обличителем при совокупности следующих условий:

сообщить о коррупции должно физическое лицо (гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства), которое убеждено, что его информация достоверна;

приведенная в сообщении информация должна содержать фактические данные, доказывающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые можно проверить;

эта информация стала известна в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением службы или обучения.

В случае отсутствия одного из вышеуказанных условий лицо считается заявителем.

Как пользоваться Порталом

На Портале есть пошаговая инструкция по поводу того, как действовать. На экране будут отображаться блоки, которые необходимо заполнить. Во время сообщения на Портале содержатся подсказки относительно того, какие данные нужно вносить. Портал будет автоматически задавать вопросы и подсказывать вам следующие действия. 5 шагов – это фактически те вопросы, на которые должно ответить лицо, осуществляющее сообщение.

Портал также предлагает выбор – анонимно сообщить о коррупции или с указанием анкетных данных.

Возможно ли сообщить о коррупции анонимно

Портал предлагает выбор – анонимно подавать сообщения или с указанием информации о себе. Каждому гарантируется право на конфиденциальность. Однако, если лицо совершило сообщение анонимно, оно не может претендовать на вознаграждение, а также не может пользоваться статусом обличителя.

Можно также не указывать о себе никаких данных. В любом случае каждому заявителю предоставляется идентификатор, введя который можно следить за ходом рассмотрения сообщения. Его необходимо будет ввести в соответствующее поле на Портале и узнать, на какой стадии находится рассмотрение вашего сообщения.

Каков порядок получения и рассмотрения сообщений

Уведомление подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация содержит фактические данные, которые могут быть проверены. Предварительное рассмотрение сообщений производится в срок не более десяти рабочих дней со дня внесения информации в Портал. Если при предварительном рассмотрении выявляются признаки коррупционного правонарушения, материалы передаются соответствующему специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции или ГБР.

Лицу, оставившему сообщение, предоставляется подробная информация о результате предварительного рассмотрения в трехдневный срок со дня завершения рассмотрения.

Какой алгоритм получения вознаграждения 10%

Первым условием получения вознаграждения является статус обличителя в уголовном производстве. Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба. Однако вознаграждение не может быть больше 3000 минимальных заработных плат, установленных на время совершения такого правонарушения.

Вознаграждение выплачивается по результатам судебного разбирательства после вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу на средства Госбюджета органами государственного казначейства.

Также НАПК подготовило обновленные разъяснения относительно правового статуса обличителя. В них систематизированы ключевые вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто разоблачил или намерен разоблачить коррупцию, а также уполномоченных лиц, реализующих свои полномочия в сфере защиты обличителей.

Автор: Наталья Мамченко

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