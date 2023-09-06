В Украине заработал Единый портал сообщений обличителей

В Едином портале сообщений обличителей граждане смогут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Источник фото: НАПК

6 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запускает Единый портал сообщений от обличителей в борьбе с коррупцией, – сообщает пресс-служба НАПК.

Портал предоставляет возможность отправлять сообщения о коррупционных случаях в организациях. Полученная информация будет оперативно направлена руководителям этих организаций или уполномоченным подразделениям, которые занимаются предотвращением и выявлением коррупции. Также информация будет передаваться в специальные субъекты, которые занимаются противодействием коррупции, такие как НАПК, НАБУ, Национальная полиция, органы прокуратуры.

За определенный период времени к этому порталу будет подключено более 92 тысяч организаций, включая различные государственные органы, парламент, правительство, органы власти на разных уровнях, высшую квалификационную комиссию судей и другие.

Портал гарантирует круглосуточный доступ для подачи сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией нарушений. Этот инструмент упрощает процедуру обращения и помогает избежать возможной утечки информации. Портал предоставляет пошаговую инструкцию по подаче сообщения и автоматически предоставляет подсказки для корректного заполнения информации.

Ссылка на Портал обличителей будет доступна на веб-сайте НАПК и на сайтах других организаций и учреждений, которые подключатся к этому ресурсу.

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