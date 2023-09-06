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Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

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Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

В Украине заработал Единый портал сообщений обличителей – как пожаловаться на коррупцию

Пожаловаться через новый портал на коррупцию в органе можно руководителю этого органа, и такая информация попадет в НАПК, НАБУ, Нацполицию и прокуратуру.

  1. В Украине

В Украине заработал Единый портал сообщений обличителей

10:01, 6 сентября 2023
В Едином портале сообщений обличителей граждане смогут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.
В Украине заработал Единый портал сообщений обличителей
Источник фото: НАПК
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6 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запускает Единый портал сообщений от обличителей в борьбе с коррупцией, – сообщает пресс-служба НАПК.

Портал предоставляет возможность отправлять сообщения о коррупционных случаях в организациях. Полученная информация будет оперативно направлена руководителям этих организаций или уполномоченным подразделениям, которые занимаются предотвращением и выявлением коррупции. Также информация будет передаваться в специальные субъекты, которые занимаются противодействием коррупции, такие как НАПК, НАБУ, Национальная полиция, органы прокуратуры.

За определенный период времени к этому порталу будет подключено более 92 тысяч организаций, включая различные государственные органы, парламент, правительство, органы власти на разных уровнях, высшую квалификационную комиссию судей и другие.

Портал гарантирует круглосуточный доступ для подачи сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией нарушений. Этот инструмент упрощает процедуру обращения и помогает избежать возможной утечки информации. Портал предоставляет пошаговую инструкцию по подаче сообщения и автоматически предоставляет подсказки для корректного заполнения информации.

Ссылка на Портал обличителей будет доступна на веб-сайте НАПК и на сайтах других организаций и учреждений, которые подключатся к этому ресурсу.

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