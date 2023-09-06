В Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів

В Єдиному порталі повідомлень викривачів громадяни зможуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Джерело фото: НАЗК

6 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запускає Єдиний портал повідомлень від викривачів у боротьбі з корупцією, – повідомляє пресслужба НАЗК.

Портал надає можливість надсилати повідомлення про корупційні випадки в організаціях. Отримана інформація буде оперативно направлена керівникам цих організацій або уповноваженим підрозділам, які займаються запобіганням та виявленням корупції. Також інформація буде передаватися до спеціальних суб'єктів, які займаються протидією корупції, таких як НАЗК, НАБУ, Національна поліція, органи прокуратури.

За певний період часу до цього порталу буде підключено понад 92 тисячі організацій, включаючи різні державні органи, парламент, уряд, органи влади на різних рівнях, вищу кваліфікаційну комісію суддів та інші.

Портал гарантує цілодобовий доступ для подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією порушень. Цей інструмент спрощує процедуру звернення та допомагає уникнути можливого витоку інформації. Портал надає покрокову інструкцію щодо подання повідомлення та автоматично надає підказки для коректного заповнення інформації.

Посилання на Портал викривачів буде доступне на веб-сайті НАЗК та на сайтах інших організацій та установ, які підключаться до цього ресурсу.

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