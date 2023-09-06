Встановлював GPS-трекер на опору мосту як цілі для ураження: затримали інформатора фсб рф

На Хмельниччині затримано інформатора фсб рф, який встановлював GPS-трекер на опору мосту під залізничною колією як цілі для ураження. Чоловік упродовж кількох місяців виконував завдання ворога. За вказівкою спецслужби збирав дані про рух техніки і ремонтні бази ЗСУ, розташування військових частин та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.
Як повідомила Хмельницька обласна прокуратура, жителю Славути повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
У відомстві зазначають, що також зловмисник повідомляв представникам держави-агресора про ворожі «прильоти».
«Усі відомості інформатор відправляв через один із месенджерів російському куратору – кадровому співробітнику фсб.
Чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекеру на опору мосту, через який проходить залізнична колія», - сказано у повідомленні.
У ході обшуку за місцем його проживання виявлено ноутбук, банківські картки та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Раніше ми писали, що СБУ затримала «агента» фсб, який «зливав» геолокації українських воїнів у Слов’янську.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.