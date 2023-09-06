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  1. В Україні

Встановлював GPS-трекер на опору мосту як цілі для ураження: затримали інформатора фсб рф

14:02, 6 вересня 2023
Зловмисник також повідомляв представникам держави-агресора про ворожі «прильоти».
Встановлював GPS-трекер на опору мосту як цілі для ураження: затримали інформатора фсб рф
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На Хмельниччині затримано інформатора фсб рф, який встановлював GPS-трекер на опору мосту під залізничною колією як цілі для ураження. Чоловік упродовж кількох місяців виконував завдання ворога. За вказівкою спецслужби збирав дані про рух техніки і ремонтні бази ЗСУ, розташування військових частин та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Як повідомила Хмельницька обласна прокуратура, жителю Славути повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

У відомстві зазначають, що також зловмисник повідомляв представникам держави-агресора про ворожі «прильоти».

«Усі відомості інформатор відправляв через один із месенджерів російському куратору – кадровому співробітнику фсб.

Чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекеру на опору мосту, через який проходить залізнична колія», - сказано у повідомленні.

У ході обшуку за місцем його проживання виявлено ноутбук, банківські картки та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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