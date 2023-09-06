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НАЗК просить Зеленського ветувати закон про автоматизацію притягнення чиновників за несвоєчасне подання декларацій

10:37, 6 вересня 2023
За словами НАЗК, цей закон призведе до вилучення даних з Реєстру корупціонерів.
НАЗК просить Зеленського ветувати закон про автоматизацію притягнення чиновників за несвоєчасне подання декларацій
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Як писала «Судово-юридична газета», 5 вересня Верховна Рада прийняла закон 9587-Д про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій. Посадовців будуть притягати до відповідальності за несвоєчасне подання електронних декларацій в автоматичному режимі.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили 6 вересня, що звернуться до Президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений закон.

"Це дозволить повернути його на повторний розгляд Верховній Раді. Таке рішення є єдиним в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України", - пояснили у НАЗК.

Також у агентстві зазначили, що в ухваленому законі "було підтримано норму, відповідно до якої особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 мільйона гривень, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення".

У НАЗК додали, що парламентарії підтримали й зміни, якими буде приховано дані Реєстру від громадян, журналістів та доброчесних керівників, шляхом не внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних пов’язаних з корупцією та корупційних правопорушень.

"Реєстр сьогодні налічує 46 556 осіб. З них 1 961 особа притягнута до дисциплінарної відповідальності, 29 457 – до адміністративної відповідальності, а 15 138 – до кримінальної. Після внесення вищезазначених змін до ст. 59 орієнтовно залишиться 5 021 особа, буде видалено понад 10 тис. осіб засуджених за корупційні злочини", - наголосили в Агентстві.

У НАЗК зауважили, що після видалення майже 80% даних Реєстру ані Президент, ані Премʼєр-міністр, ані міністри, ані керівники інших органів влади, ані громадські організації, ані Громадська рада доброчесності та ВККС не матимуть офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього.

Нагадаємо, що 10 серпня парламент ухвалив законопроект 9587-д про автоматичні протоколи за несвоєчасне подання декларацій за основу, і тоді ми детально описували даний законопроект. 

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