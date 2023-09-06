Пес Патрон зустрічав Блінкена в Києві: відео

6 вересня держсекретаря США у столиці України зустрічав пес Патрон.

Як раніше повідомлялося, 6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Про мету поїздки Блінкена і деталі його візиту в Україну поки що не відомо.

Серед тих, хто зустрічав держсекретаря США у столиці України, був пес Патрон. Відео оприлюднили у соцмережі.

Варто зазначити, що це вже третій візит посадовця в Україну.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з візитом Блінкена було закрито проїзд по Гостомельському шосе.

Нагадаємо, пес Патрон потрапив під обстріл у Харківській області.

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