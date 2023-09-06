Пес Патрон встречал Блинкена в Киеве: видео

6 сентября госсекретаря США в столице Украины встречал пес Патрон.

Как ранее сообщалось, 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. О целях поездки Блинкена и деталях его визита в Украину пока не известно.

Среди встречающих госсекретаря США в столице Украины был пес Патрон. Видео обнародовали в соцсети.

Стоит отметить, что это уже третий визит чиновника в Украину.

Ранее сообщалось, что в связи с визитом Блинкена был закрыт проезд по Гостомельскому шоссе.

Напомним, пес Патрон попал под обстрел в Харьковской области.

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