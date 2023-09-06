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  1. В мире

Страны G7 отложили пересмотр ценового потолка для российской нефти, — СМИ

16:35, 6 сентября 2023
Сообщается, что «Большая семерка» не пересматривала ограничения с марта и не планирует делать это в ближайшее время.
Страны G7 отложили пересмотр ценового потолка для российской нефти, — СМИ
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Страны "Большой семерки" отложили регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть, хотя большая часть российской нефти торгуется выше лимита из-за роста мировых цен на нефть, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters.

Издание пишет, что российские производители нашли способы продавать нефть, используя меньше западных кораблей и страховых услуг, что усложняет для Запада обеспечение соблюдения существующего ценового ограничения, поскольку компании, способствующие торговле, находятся вне их компетенции.

Также издание напоминает, что страны G7 совместно с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года, после чего в феврале был введен ценовой лимит на топливо.

Сначала страны ЕС договорились пересматривать верхний предел цены каждые два месяца и в случае необходимости корректировать ее, а страны G7 - "при необходимости", включая "внедрение и соблюдение".

Однако G7 не пересматривала верхний предел с марта, и четыре источника, знакомые с политикой G7, сказали, что группа не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о корректировке схемы.

"В июне или июле были некоторые переговоры о пересмотре или, по крайней мере, разговоры об этом, но официально этого так и не произошло", - сказал один дипломатический источник.

Собеседники Reuters сообщили, что, хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они заявили, что Соединенные Штаты и члены G7 не имеют особого желания вносить изменения.

Кулуары предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца могут стать неформальной платформой для переговоров по лимиту.

Механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов, если есть доказательства того, что покупка не превышает ценовых ограничений в 60 долларов за баррель нефти.

Идея была инициирована Вашингтоном, чтобы сократить доходы Москвы на фоне ее войны с Украиной, избегая при этом рыночных сбоев вследствие запрета ЕС на российскую нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на самом высоком уровне в этом году - более 90 долларов за баррель, что повышает стоимость мировой нефти, включая российскую Urals.

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