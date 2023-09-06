Ребенок рассказал только через 5 лет: на Николаевщине отец совершал развратные действия над родной дочерью

Жителю Николаевщины сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетней дочери.

Сообщено о подозрении жителю Николаевской области, который в течение 2014-2019 годов совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении малолетней дочери, - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По информации следствия, после развода со своей женой, подозреваемый имел возможность встречаться со своей несовершеннолетней дочерью. Находясь у отца в Николаевской области, девочка, в течение почти 5 лет, стала объектом его преступных посягательств и сексуального насилия.

Ребенок решилась рассказать своей матери об этих противоправных действиях только после переезда из Николаевской области в Киев.

На основании результатов проведенных следственными и розыскными действиями, а также выводов судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемому было предъявлено обвинение.

По ходатайству прокуратуры Голосеевским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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