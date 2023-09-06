Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Полицейский подрабатывал таксистом во время комендантского часа, но получил протокол о совместительстве: что решил суд

О полицейском все рассказала суду клиентка такси, но он смог избежать больших  неприятностей

Экс-председатель Верховного Суда написал особое мнение в СИЗО, но кто его внес в Реестр, пока не совсем понятно

Всеволод Князев не согласился с решением по делу Ferrexpo, за которое, согласно данным НАБУ, получил $2,7 млн.

Большая Палата ВС решила, как применить решение Европейского суда по правам человека при рассмотрении дела приговоренного к пожизненному лишению свободы

БП ВС отказала осужденному в пересмотре решений судов по основаниям установления ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств.

В Верховную Раду внесли законопроект о сокращении Большой Палаты Верховного Суда и возможности отзыва судей БП ВС

Предлагается, чтобы в Большую Палату входило 14 судей вместо 21, и их можно было отозвать, а также, чтобы административные дела по искам против Высшего совета правосудия могли попасть к докладчику-судье ВП ВС любой специализации.

Могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет

Что изменится с 1 октября для женщин, имеющих диплом медика, и для их работодателей.

  1. В Украине

Для чего гарантийный взнос в аукционе и как его уплатить: объяснение Минюста

14:21, 6 сентября 2023
Гарантийный взнос является обязательной составляющей для участия в торгах.
Для чего гарантийный взнос в аукционе и как его уплатить: объяснение Минюста
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться и оплатить гарантийный взнос, – сообщает Министерство юстиции Украины.

Гарантийный взнос – это денежная сумма, которая составляет 5% от стартовой стоимости лота и зачисляется на счет организатора торгов, как задаток по уплате вознаграждения за организацию и проведение электронных торгов.

Это своего рода подтверждение серьезности намерений по участию в аукционе. В случае, если вы не победите в аукционе – гарантийный взнос вам будет возвращен. Если вы откажетесь платить за лот после выигрыша – вы потеряете гарантийный взнос.

Как оплатить гарантийный взнос онлайн:

1️. Откройте торги, в которых вы планируете принять участие и нажмите «Подать заявку»;

2️. Для оплаты гарантийного взноса через эквайринг нажмите «Оплата картой»;

3️. В новой вкладке откроется форма liqpay, в которой нужно указать данные своей карты. Сумма генерируется автоматически, учитывая сумму комиссии (указана сверху);

4️. После ввода данных своей карты (16-ти значный номер, срок действия и CVV) нажмите «Подтвердить»;

5️. После завершения операции нажмите «Вернуться на сайт».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Винокуров
    Костянтин Винокуров
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду