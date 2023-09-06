Для чего гарантийный взнос в аукционе и как его уплатить: объяснение Минюста

Гарантийный взнос является обязательной составляющей для участия в торгах.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться и оплатить гарантийный взнос, – сообщает Министерство юстиции Украины.

Гарантийный взнос – это денежная сумма, которая составляет 5% от стартовой стоимости лота и зачисляется на счет организатора торгов, как задаток по уплате вознаграждения за организацию и проведение электронных торгов.

Это своего рода подтверждение серьезности намерений по участию в аукционе. В случае, если вы не победите в аукционе – гарантийный взнос вам будет возвращен. Если вы откажетесь платить за лот после выигрыша – вы потеряете гарантийный взнос.

Как оплатить гарантийный взнос онлайн:

1️. Откройте торги, в которых вы планируете принять участие и нажмите «Подать заявку»;

2️. Для оплаты гарантийного взноса через эквайринг нажмите «Оплата картой»;

3️. В новой вкладке откроется форма liqpay, в которой нужно указать данные своей карты. Сумма генерируется автоматически, учитывая сумму комиссии (указана сверху);

4️. После ввода данных своей карты (16-ти значный номер, срок действия и CVV) нажмите «Подтвердить»;

5️. После завершения операции нажмите «Вернуться на сайт».

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