Для чого гарантійний внесок в аукціоні та як його сплатити: пояснення Мін’юсту

Гарантійний внесок є обов’язковою складовою для участі в торгах.

Для участі в аукціоні необхідно зареєструватися та оплатити гарантійний внесок, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Гарантійний внесок — це грошова сума, яка складає 5% від стартової вартості лота та зараховується на рахунок організатора торгів, як завдаток зі сплати винагороди за організацію та проведення електронних торгів.

Це свого роду підтвердження серйозності намірів щодо участі в аукціоні. У випадку, якщо ви не переможете в аукціоні – гарантійний внесок вам буде повернено. Якщо ви відмовитесь сплачувати за лот після виграшу – ви втратите гарантійний внесок.

Як сплатити гарантійний внесок онлайн:

1️. Відкрийте торги, в яких ви плануєте взяти участь та натисніть «Подати заявку»;

2️. Для сплати гарантійного внеску через еквайринг натисніть «Оплата карткою»;

3️. У новій вкладці відкриється форма liqpay, в якій потрібно зазначити дані своєї картки. Сума генерується автоматично, враховуючи суму комісії (вказана зверху);

4️. Після введення даних своєї картки (16-ти значний номер, термін дії та CVV) натисніть «Підтвердити»;

5️. Після завершення операції натисніть «Повернутися до сайту».

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