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  1. В Україні

Дитина розповіла тільки через 5 років: на Миколаївщині батько вчиняв розпусні дії над рідною донькою

17:13, 6 вересня 2023
Жителю Миколаївщини повідомлено про підозру у розбещенні неповнолітньої доньки.
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Повідомлено про підозру мешканцю Миколаївщини, який упродовж 2014-2019 років вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство стосовно малолітньої доньки, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За інформацією слідства, після розлучення зі своєю дружиною, підозрюваний мав можливість зустрічатися зі своєю неповнолітньою донькою. Перебуваючи у батька в Миколаївській області, дівчинка, протягом майже 5 років, стала об’єктом його злочинних посягань та сексуального насильства.

Дитина наважилася розповісти своїй матері про ці протиправні дії лише після переїзду з Миколаївської області до Києва.

На підставі результатів проведених слідчими та розшуковими діями, а також висновків судово-психіатричної експертизи, підозрюваному було пред'явлено звинувачення.

За клопотанням прокуратури Голосіївським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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