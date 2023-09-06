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Країни G7 відклали перегляд цінової стелі для російської нафти, — ЗМІ

16:35, 6 вересня 2023
Повідомляється, що «Велика сімка» не переглядала обмеження з березня, і не планує робити це найближчим часом.
Країни G7 відклали перегляд цінової стелі для російської нафти, — ЗМІ
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Країни "Великої сімки" відклали регулярний перегляд стелі цін на російську нафту, хоча більша частина російської нафти торгується вище за ліміт через зростання світових цін на нафту, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Reuters.

Видання пише, що російські виробники знайшли способи продавати нафту, використовуючи менше західних кораблів і страхових послуг, що ускладнює для Заходу забезпечення дотримання існуючого цінового обмеження, оскільки компанії, що сприяють торгівлі, знаходяться поза межами їхньої компетенції. 

Також видання нагадує, що країни G7 спіьно з ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні минулого року, після чого в лютому було введено ціновий ліміт на паливо.

Спочатку країни ЄС домовилися переглядати верхню межу ціни кожні два місяці і в разі необхідності коригувати її, а країни G7 - "за необхідності", включаючи "впровадження та дотримання".

Однак G7 не переглядала верхню межу з березня, і чотири джерела, знайомі з політикою G7, сказали, що група не планує найближчим часом розглядати питання про коригування схеми.

"У червні або липні були деякі переговори про перегляд або, принаймні, розмови про це, але офіційно цього так і не відбулося", - сказало одне дипломатичне джерело.

Співрозмовники Reuters повідомили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені в перегляді, вони заявили, що Сполучені Штати і члени G7 не мають особливого бажання вносити зміни.

Кулуари майбутньої Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця можуть стати неформальною платформою для переговорів щодо ліміту.

Механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази того, що купівля не перевищує цінових обмежень у 60 доларів за барель нафти.

Ідея була ініційована Вашингтоном, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною, уникаючи при цьому ринкових збоїв внаслідок заборони ЄС на російську нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються на найвищому рівні цього року - понад 90 доларів за барель, що підвищує вартість світової нафти, включаючи російську Urals.

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