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НАПК просит Зеленского ветировать закон об автоматизации привлечения чиновников за несвоевременную подачу деклараций

10:37, 6 сентября 2023
По словам НАПК, этот закон приведет к изъятию данных из Реестра коррупционеров.
НАПК просит Зеленского ветировать закон об автоматизации привлечения чиновников за несвоевременную подачу деклараций
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Как писала «Судебно-юридическая газета», 5 сентября Верховная Рада приняла закон 9587-Д об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций. Чиновники будут привлечены к ответственности за несвоевременное представление электронных деклараций в автоматическом режиме.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили 6 сентября, что обратятся к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый закон.

"Это позволит вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Раде. Такое решение единственное в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины", - пояснили в НАПК.

Также в Агентстве отметили, что в принятом законе "была поддержана норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 миллиона гривен, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения".

В НАПК добавили, что парламентарии поддержали и изменения, которыми будут скрыты данные Реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей, путем не внесения сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также удаление большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение административных и уголовных связанных с коррупцией и коррупционных правонарушений.

"Реестр сегодня насчитывает 46 556 человек. Из них 1 961 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 29 457 – к административной ответственности, а 15 138 – к уголовной. После внесения вышеупомянутых изменений в ст. 59 ориентировочно останется 5 021 человек, будет удалено более 10 тыс. человек осужденных за коррупционные преступления", - отметили в Агентстве.

В НАПК отметили, что после удаления почти 80% данных Реестра ни Президент, ни Премьер-министр, ни министры, ни руководители других органов власти, ни общественные организации, ни Общественный совет добропорядочности и ВККС не будут иметь официального источника данных о лицах, внесенных в него. 

Напомним, что Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций. 

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