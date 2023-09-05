Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Чиновники и должностные лица будут привлекаться к ответственности за несвоевременное предоставление электронных деклараций в автоматическом режиме. Такие новации предусматривает принятый 5 сентября Верховной Радой в целом как закон законопроект 9587-д о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Вступление в силу этого закона привязывается ко дню вступления в силу Закона о возобновлении декларирования. Соответствующий законопроект 9534 о возобновлении декларирования 5 сентября также принят в целом, но еще не подписан.

Также автоматические протоколы будут невозможны без настройки технической возможности совершения фиксации правонарушений, связанных с несвоевременным предоставлением декларации в автоматическом режиме. До издания соответствующего приказа НАПК, констатирующего наличие такой технической возможности, рассмотрение дел по несвоевременному представлению деклараций будет осуществляться «по старинке».

Напомним, 10 августа парламент принял законопроект 9587-д об автоматических протоколах за несвоевременную подачу деклараций за основу, и тогда мы подробно описывали данный законопроект. Однако в дальнейшем ко второму чтению народные депутаты предложили к нему целый ряд поправок. К тому же во время принятия в целом определенные правки учтены не были. Поэтому в публичном доступе финальная версия законопроекта отсутствует.

В этой связи в дальнейшем мы приводим анализ тех предложений, которые были учтены профильным Комитетом ВР по вопросам правоохранительной деятельности ко второму чтению. Некоторые из них были исключены во время голосования.

В частности, в Кодексе об административных правонарушениях предусматривается, что при наложении взыскания за нарушение требований финансового контроля, а именно несвоевременная подача декларации, как и в случаях с нарушениями ПДД, зафиксированными в автоматическом режиме, не учитываются характер совершенного правонарушения, лицо нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Также не применяются правила статьи 36 КоАП по наложению админвзысканий при совершении нескольких нарушений.

Вместе с тем, ко второму чтению депутаты предлагали статью 39 КоАП дополнить частью, согласно которой, если лицо, подвергнутое административному взысканию за несвоевременное представление декларации и (или) за представление заведомо недостоверных сведений в декларации, уплатило соответствующий штраф, это лицо считается таким, что не было подвергнуто административному взысканию.

Также предполагается, что несвоевременная подача без уважительных причин декларации влечет наложение штрафа в размере 1700 грн (сто не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Ранее штраф предусматривал от 850 до 1700 грн.

При этом депутаты предложили добавить в ст. 172-6 КоАП определения уважительных причин для несвоевременной подачи декларации:

1) задержание, содержание под стражей или отбывание наказания;

2) ограничение свободы передвижения в результате действия закона или судебного решения;

3) обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные события, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства);

4) тяжелую болезнь или пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно покинуть такое заведение;

5) технические сбои в работе официального вебсайта Национального агентства по предотвращению коррупции;

6) истребование сведений, необходимых для внесения в декларацию.

Главу 17 КоАП было предложено дополнить статьей 244-25 под названием «Национальное агентство по предотвращению коррупции».

В соответствии с новой статьей НАПК рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с несвоевременным предоставлением декларации, зафиксированных в автоматическом режиме по ч. 1 статьи 172-6 КоАП. От имени НАПК коррупции рассматривать такие дела и налагать админвзыскания имеют право председатель, его заместитель, а также другие уполномоченные председателем должностные лица НАПК.

В статье 258 КоАП вводятся новые части, согласно которым:

В случае установления административного правонарушения, связанного с несвоевременным предоставлением декларации, зафиксированным в автоматическом режиме, протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление может быть вынесено без участия привлекаемого лица при условии его надлежащего уведомления через персональный электронный кабинет в Реестре деклараций , о дате, времени и месте рассмотрения дела не менее чем за 72 часа до начала рассмотрения дела.

С момента получения уведомления лицо может уведомить НАПК через персональный электронный кабинет в Реестре деклараций о наличии уважительных причин и предоставить подтверждающие документы, которые должны быть учтены при рассмотрении дела.

В статье 276 КоАП соответственно предусматривается, что такие дела рассматриваются по месту обработки и учета таких правонарушений. Порядок обработки и учета административных правонарушений, связанных с несвоевременным представлением декларации, зафиксированных в автоматическом режиме, устанавливается НАПК.

В Кодекс вводится новая статья 279-9 об особенностях рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с несвоевременным представлением декларации лица, зафиксированного в автоматическом режиме. Согласно ей:

Правонарушения, связанные с несвоевременным представлением декларации, фиксируются в автоматическом режиме с помощью средств Реестра деклараций

Постановление о наложении административного взыскания по делу, связанному с несвоевременным представлением декларации, зафиксированным в автоматическом режиме, выносится без участия привлекаемого к административной ответственности лица, кроме случаев, если лицо присутствует при рассмотрении дела.

Постановление о наложении взыскания направляется в течение трех рабочих дней через Реестр деклараций. Постановление считается врученным в день его поступления в персональный электронный кабинет субъекта декларирования.

Такое постановление может по обращению субъекта декларирования быть направлено на почтовый адрес, указанный в последней поданной декларации как место фактического проживания или почтовый адрес, на который субъекту декларирования НАПК может быть направлена корреспонденция.

Что касается обжалования таких постановлений, то согласно п. 3 ч. 1 статьи 288 оно обжалуется в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд в порядке, определенном КАСУ.

Жалоба на постановление может быть подана в течение 10 дней со дня получения постановления в персональном электронном кабинете.

Кроме того, КоАП дополнен статьей 300-3 о порядке исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа за несвоевременное представление декларации.

Так, депутаты предлагали, что в случае уплаты лицом штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за несвоевременное представление декларации, в течение 30 дней такое постановление считается исполненным.

В случае неуплаты лицом штрафа в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановлением такое постановление подлежит принудительному исполнению.

В случае обжалования постановления течение сроков, определенных настоящей статьей, останавливается до рассмотрения жалобы.

Также законопроектом до второго чтения предлагалось примечание к статье 366-2 Уголовного кодекса дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Под сведениями, в данной статье, внесенными субъектом декларирования в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины «О предотвращении коррупции», отличающихся от достоверных, следует понимать стоимость активов, доходов, объектов недвижимости и другого имущества, принадлежащих субъекту декларирования и членам его семьи на праве частной собственности, а также, в случае пребывания имущества у них в аренде или пользовании по другим основаниям, уплаченную или подлежащую в соответствии с законом или договором уплате ими в течение отчетного периода сумму за пользование таким имуществом»

В ст. 59 Закона «О предотвращении коррупции» в соответствии с поправками ко второму чтению предполагалось, что в Реестр коррупционеров не включаются сведения о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также предлагалось не включать в Реестр коррупционеров лиц, привлеченных к ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частями первой и/или четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

То есть не включать туда тех, кого подвергли административному взысканию за несвоевременное представление декларации и (или) за предоставление заведомо недостоверных сведений.

Предлагалось и установить срок хранения сведений в Реестре коррупционеров:

1) сведений о привлечении к гражданско-правовой ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – 1 год;

2) сведений о наложении административного взыскания на физическое лицо за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения – 1 год;

3) сведений о привлечении к уголовной ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – к погашению или снятию судимости с лица;

4) сведений о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения – 5 лет.

Предполагалось, что по истечении этих сроков сведения из Реестра коррупционеров подлежат исключению.

Переходные положения в редакции ко второму чтению предусматривают, что протоколы об административных правонарушениях, составленные, но не рассмотренные до дня вступления в силу приказа НАПК о технической возможности рассматривать их в автоматическом режиме, рассматриваются в старом порядке.

Аналогично «по старинке» проводится рассмотрение дел, которое началось, но не завершилось вынесением постановления до дня вступления в силу приказа НАПК.

Материалы по делам об административных правонарушениях, которые в день вступления в силу соответствующего приказа НАПК, находятся на рассмотрении в районных, районных в городе, городских или горрайонных судах, апелляционных судах, продолжают рассматриваться судами до принятия ими соответствующего судебного решения в порядке, действовавшем до вступления в силу в силу нового Закона.

Автор: Наталья Мамченко

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