Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Джерело фото: rada.gov.ua

Верховна Рада 5 вересня приняла в цілому як закон законопроект 9534 про відновлення декларування. Поправка щодо публічного доступу до Реєстру декларацій не була підтримана. Тож, декларації треба буде подавати, але ознайомитися з ними поки зможе лише НАЗК та інші уповноважені суб’єкти.

У редакції до другого читання, підготовленій Комітетом, законопроект передбачає, що особи, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності новим Законом подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року.

При цьому «зараховуються» подані добровільно під час воєнного стану декларації. Тобто, подавати їх вдруге тим, хто вже «задекларувався», не потрібно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», якщо суб’єкти декларування зробили помилки у них, вони мають право протягом 14 днів з дня набрання чинності Законом про відновлення декларування, звернутись до НАЗК щодо подання виправленої декларації.

Новий закон звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час дії правового режиму воєнного стану, до дня набрання чинності новим Законом.

Здійснення заходів фінансового контролю, передбачених розділом VII цього Закону (зокрема, подання декларацій), відновлюється та здійснюється у порядку та у строки, визначені законом про запобігання корупції.

Разом з тим, закон встановлює певні особливості подання декларацій для осіб, які на здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, на тимчасово окупованих територіях тощо.

Слід зазначити, що законопроект пропонує виключити норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків. Також у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Також, як ми писали раніше, фінальна редакція законопроекту передбачає, що депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

Крім того, законом про відновлення декларування пропонують на час війни звільнити чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

Серед іншого, законопроект передбачає поширення статті 45 стосовно обов’язку подання електронних декларацій за минулий рік щорічно до 1 квітня також на голів та членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Автор: Наталя Мамченко

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