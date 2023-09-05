Військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень – Шмигаль

Шмигаль зазначив, що хоча реформа ще не завершена, але вже є перші результати.

Джерело фото: КМУ

У межах нової ветеранської політики стара бюрократична система військово-лікарських комісій відійде у минуле. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Одна з 10 пріоритетних реформ нашого Уряду називається «Гідність та повага». Мова йде про нову ветеранську політику. У межах цієї концепції стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле», - сказав Прем'єр.

Шмигаль зазначив, що хоча реформа ще не завершена, але вже є перші результати:

ВЛК стало вдвічі більше. До оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.

Запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тис. воїнів.

«Довідки ходять за військовими». Понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення захисника.

Також він зауважив, що паралельно зі змінами у ВЛК триває реформа МСЕК. Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини, діджиталізація, оновлення пакетів послуг у соціальній, медичній, реабілітаційній, освітній сферах, у працевлаштуванні.

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