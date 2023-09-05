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Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

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  1. В Україні

Військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень – Шмигаль

16:51, 5 вересня 2023
Шмигаль зазначив, що хоча реформа ще не завершена, але вже є перші результати.
Військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень – Шмигаль
Джерело фото: КМУ
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У межах нової ветеранської політики стара бюрократична система військово-лікарських комісій відійде у минуле. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Одна з 10 пріоритетних реформ нашого Уряду називається «Гідність та повага». Мова йде про нову ветеранську політику. У межах цієї концепції стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле», - сказав Прем'єр.

Шмигаль зазначив, що хоча реформа ще не завершена, але вже є перші результати:

  • ВЛК стало вдвічі більше. До оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.
  • Запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тис. воїнів.
  • «Довідки ходять за військовими». Понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення захисника.

Також він зауважив, що паралельно зі змінами у ВЛК триває реформа МСЕК. Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини, діджиталізація, оновлення пакетів послуг у соціальній, медичній, реабілітаційній, освітній сферах, у працевлаштуванні.

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