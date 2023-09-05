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Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

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  1. В Україні

Зеленський вніс у Раду кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони

16:42, 5 вересня 2023
Президент вніс до Верховної Ради подання про призначення Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.
Зеленський вніс у Раду кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони
Фото: Голос України
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У вівторок, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Відповідний проект постанови розміщено на сайті парламенту.

Як відомо, Рада звільнила Умєрова з посади керівника Фонду державного майна.

Очікується, що, завтра, 6 вересня, Умєрова буде призначено міністром оборони замість Олексія Резнікова, відставку якого схвалив парламент сьогодні. 

Рустем Умєров народився в Узбекистані у сім'ї вихідців з Алушти. У 2019 році його обрали народним депутатом України від партії «Голос».

У період своєї роботи у Раді Умєров очолював спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

А  у вересні 2022 року його призначили головою Фонду держмайна.

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