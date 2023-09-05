Зеленський вніс у Раду кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони

Президент вніс до Верховної Ради подання про призначення Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.

Фото: Голос України

У вівторок, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Відповідний проект постанови розміщено на сайті парламенту.

Як відомо, Рада звільнила Умєрова з посади керівника Фонду державного майна.

Очікується, що, завтра, 6 вересня, Умєрова буде призначено міністром оборони замість Олексія Резнікова, відставку якого схвалив парламент сьогодні.

Рустем Умєров народився в Узбекистані у сім'ї вихідців з Алушти. У 2019 році його обрали народним депутатом України від партії «Голос».

У період своєї роботи у Раді Умєров очолював спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

А у вересні 2022 року його призначили головою Фонду держмайна.

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