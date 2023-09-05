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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Зеленский внес в Раду кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны

16:42, 5 сентября 2023
Президент внес в Верховную Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность главы Минобороны.
Зеленский внес в Раду кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны
Фото: Голос України
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Во вторник, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны. Соответствующий проект постановления размещен на сайте парламента.

Как известно, Рада уволила Умерова с должности руководителя Фонда государственного имущества.

Ожидается, что, завтра, 6 сентября, Умеров будет назначен министром обороны вместо Алексея Резникова, отставку которого одобрил парламент сегодня.

Рустем Умеров родился в Узбекистане в семье выходцев из Алушты. В 2019 году его избрали народным депутатом Украины от партии «Голос».

В период своей работы в Совете Умеров возглавлял специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи.

А в сентябре 2022 года его назначили главой Фонда госимущества.

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