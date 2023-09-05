Зеленский внес в Раду кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны

Во вторник, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны. Соответствующий проект постановления размещен на сайте парламента.
Как известно, Рада уволила Умерова с должности руководителя Фонда государственного имущества.
Ожидается, что, завтра, 6 сентября, Умеров будет назначен министром обороны вместо Алексея Резникова, отставку которого одобрил парламент сегодня.
Рустем Умеров родился в Узбекистане в семье выходцев из Алушты. В 2019 году его избрали народным депутатом Украины от партии «Голос».
В период своей работы в Совете Умеров возглавлял специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи.
А в сентябре 2022 года его назначили главой Фонда госимущества.
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