Комиссии ООН передали материалы для возобновления расследования теракта в Оленовке

В Координационном штабе инициировали возобновление расследования теракта в Оленовке на международном уровне.

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В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с Независимой международной комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Коордштаба.

«Главной темой встречи стала передача комиссии масштабного исследования террористического акта, совершенного российской федерацией в Оленовке, в результате которого погибли и пострадали десятки украинских военнопленных», - говорится в сообщении.

Там отметили, что в представлении были профессионально и всесторонне исследованы все известные факты о предпосылках, мотивах и последствиях террористического акта, а также о фигурантах военного преступления.

Авторы представления надеются на возобновление расследования теракта на международном уровне.

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