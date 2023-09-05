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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Комиссии ООН передали материалы для возобновления расследования теракта в Оленовке

16:44, 5 сентября 2023
В Координационном штабе инициировали возобновление расследования теракта в Оленовке на международном уровне.
Комиссии ООН передали материалы для возобновления расследования теракта в Оленовке
Источник фото: REUTERS
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В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с Независимой международной комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Коордштаба.

«Главной темой встречи стала передача комиссии масштабного исследования террористического акта, совершенного российской федерацией в Оленовке, в результате которого погибли и пострадали десятки украинских военнопленных», - говорится в сообщении.

Там отметили, что в представлении были профессионально и всесторонне исследованы все известные факты о предпосылках, мотивах и последствиях террористического акта, а также о фигурантах военного преступления.

Авторы представления надеются на возобновление расследования теракта на международном уровне.

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